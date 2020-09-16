Основанный в 1874 году «Маклсфилд Таун» ликвидирован из-за долгов

Клуб, по итогам минувшего сезона вылетевший в пятый по силе английский дивизион, был ликвидирован из-за задолженности на общую сумму более 500 000 фунтов стерлингов.

Владелец клуба Амар Алькади попросил восемь недель отсрочки, чтобы совершить продажу команды новому владельцу Роберту Бенуэллу. Также он предложил оплатить часть долга и приложил свидетельства своей платежеспособности, однако суд постановил издать обязательное постановление (о ликвидации), не увидев доказательств способности клуба погасить долги.