Основанный в 1874 году «Маклсфилд Таун» ликвидирован из-за долгов
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Высокий суд Лондона вынес постановление о ликвидации футбольного клуба «Маклсфилд Таун», основанного в 1874 году, сообщает
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Высокий суд Лондона вынес постановление о ликвидации футбольного клуба «Маклсфилд Таун», основанного в 1874 году, сообщает
Клуб, по итогам минувшего сезона вылетевший в пятый по силе английский дивизион, был ликвидирован
Владелец клуба Амар Алькади попросил восемь недель отсрочки, чтобы совершить продажу команды новому владельцу Роберту Бенуэллу. Также он предложил оплатить часть долга и приложил свидетельства своей платежеспособности, однако суд постановил издать обязательное постановление (о ликвидации), не увидев доказательств способности клуба погасить долги.