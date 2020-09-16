«Все тренеры Серии А были поражены его игрой». Новые подробности трансфера Миранчука в «Аталанту»
Детали от человека, который организовал сделку.
Детали от человека, который организовал сделку.
История с отъездом Алексея Миранчука в «Аталанту» — одна из самых ярких и интересных в нашем футболе за последние годы. В сделке принимало участие множество сторон. И одну из ключевых ролей сыграли итальянские посредники братья Джуффриде — Габриэле и Валерио.
Братья представляют агентство GG11, а среди их клиентов — Родриго Паласио («Болонья»), Диего Перотти («Рома») и главный тренер «Милана» Стефано Пиоли. Это же агентство помогало в трансфере Мауро Икарди из «Интера» в «ПСЖ» и Раджи Наингголана из «Ромы» в тот же «Интер». Теперь их коллекция сделок пополнилась трансфером Алексея Миранчука в Серию А. Корреспондент Sport24 Данил Алешин связался с Валерио Джуффриде и узнал подробности трансфера российского полузащитника.
— Разговаривать о переходе Алексея начали в январе. Встречались с разными клубами, но на тот момент среди них не было «Аталанты», — говорит агент.
— Проходила информация, что был почти согласован переход Миранчука в «Ювентус».
— Это абсолютно неверно. Да, «Ювентус» был заинтересован в Алексее после игр в Лиге чемпионов, где он им забивал и показал свои лучшие качества. Но как раз после этого и другие клубы начали спрашивать о нем. «Юве» не проявил такого большого интереса, как, например, «Милан». Все обдумывали его трансфер, но «Юве» не интересовался Алексеем больше остальных.
— Как «Аталанта» стала фаворитом в борьбе за игрока?
— После матчей с «Ювентусом» все тренеры Серии А были поражены его игрой. Но именно тренер «Аталанты» Гасперини действительно захотел Алексея в свою команду. Он сказал Миранчуку, что тот может вырасти как футболист, играя в футбол «Аталанты». Тем более мы уже видим таких игроков, как Мурьель и Иличич, которые выросли тут за последние годы. Главная мысль в том, что после игры в команде Гасперини футболист прогрессирует.
— Какие были альтернативы «Аталанте»?
— Мы в том числе работали над такими вариантами, как «Интер» и «Милан». Правда, не могу сказать, что Миранчук выбирал
— Слухов о будущем Миранчука в Италии было очень много.
— Да, многие журналисты и газеты писали о трансфере Миранчука в Италию, но они совсем не были близки к реальности. Много вопросов, почему Алексей не перешел в «Ювентус», «Интер» или «Милан»… Но сам игрок и его окружение дали понять, что они хотят в «Аталанту» и эта команда — наиболее подходящая для него прямо сейчас. В последние два года в Бергамо провели невероятную работу, а недавно клуб был близок к полуфиналу Лиги чемпионов. Помешали последние 5 минут с «ПСЖ».
— В общем, пасьянс сложился?
— «Аталанта» первой из всех сделала предложение, которое потом приняли игрок и «Локомотив». Но нельзя сказать, что она была единственным клубом, заинтересованным в переходе Алексея. Другие тоже желали заполучить его, но разговоры шли до вспышки COVID-19. После этого все перевернулось: пандемия изменила общие планы и стратегию многих клубов Италии. Пример тому — «Ювентус».
— Переговоры с «Локомотивом» были сложными?
— Единственное, что мешало — минимальное количество трансферов между странами. Но, думаю, все остались довольны этим переходом — он не был таким уж и сложным. В нем поучаствовало много людей, и это позволит открыть двери между двумя странами, чтобы русские игроки в будущем переходили в Италию. В последнее время в России появляется много талантов, которые могли бы играть в Серии А. Так что трансфер Миранчука положил начало другим.
— Были удивлены, что сумма отступных за Миранчука составила всего 8 миллионов евро?
— В мире футбола все удивительно… Но мы привыкли больше не удивляться. А сумма, которую заплатила «Аталанта», думаю, была самой высокой из предложенных.
— Братья Миранчуки неплохо взаимодействовали в «Локомотиве». Возможно ли, что они воссоединятся в
— Алексей и Антон договорились, что через