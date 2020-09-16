«Ордабасы» забил 4 мяча «Тоболу» и вышел на третье место в КПЛ
Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над костанайским «Тоболом» в перенесенном матче шестого тура казахстанской
Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над костанайским «Тоболом» в перенесенном матче шестого тура казахстанской
Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» в Алматы и завершилась со счетом 4:0.
Подопечные Кахабера Цхададзе вышли вперед на 20-й минуте усилиями Рубена Бриджидо.
Второй мяч костанайцы пропустили во втором тайме (61-я) после ошибки Романа Муртазаева, который решил сыграть через голкипера. Однако мяч перехватил Жоао Пауоло — легионер «Ордабасы» обыграл голкипера и забил в пустые ворота.
На 88-й минуте Зиги Бадибанга довел счет до крупного, а на третьей компенсированной минуте точку в матче поставил Тохтар Жангылышбай.
Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 13 очков и вышел на третье место, обойдя «Тобол» с «Кайсаром» (по 13) по дополнительным показателям.