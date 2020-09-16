«Ордабасы» забил 4 мяча «Тоболу» и вышел на третье место в КПЛ

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Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» в Алматы и завершилась со счетом 4:0.

Подопечные Кахабера Цхададзе вышли вперед на 20-й минуте усилиями Рубена Бриджидо.

Второй мяч костанайцы пропустили во втором тайме (61-я) после ошибки Романа Муртазаева, который решил сыграть через голкипера. Однако мяч перехватил Жоао Пауоло — легионер «Ордабасы» обыграл голкипера и забил в пустые ворота.

На 88-й минуте Зиги Бадибанга довел счет до крупного, а на третьей компенсированной минуте точку в матче поставил Тохтар Жангылышбай.