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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» забил 4 мяча «Тоболу» и вышел на третье место в КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над костанайским «Тоболом» в перенесенном матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» в Алматы и завершилась со счетом 4:0.

Подопечные Кахабера Цхададзе вышли вперед на 20-й минуте усилиями Рубена Бриджидо.

Второй мяч костанайцы пропустили во втором тайме (61-я) после ошибки Романа Муртазаева, который решил сыграть через голкипера. Однако мяч перехватил Жоао Пауоло — легионер «Ордабасы» обыграл голкипера и забил в пустые ворота.

На 88-й минуте Зиги Бадибанга довел счет до крупного, а на третьей компенсированной минуте точку в матче поставил Тохтар Жангылышбай.

Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 13 очков и вышел на третье место, обойдя «Тобол» с «Кайсаром» (по 13) по дополнительным показателям.

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