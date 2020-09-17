Футболист ПСЖ Неймар дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции

Источник: Reuters

В воскресенье «Марсель» на выезде обыграл ПСЖ (1:0) в матче третьего тура. В концовке встречи произошел конфликт между игроками команд, по итогам которого главный арбитр удалил игроков ПСЖ Лейвена Кюрзаву, Леандро Паредеса и Неймара и футболистов «Марселя» Джордана Амави и Дарио Бенедетто.

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Неймар сзади нанес удар по затылку испанцу Альваро Гонсалесу. По ходу встречи он не раз обращался к судье и повторял фразу «нет расизму», обвиняя в проявлении расизма Гонсалеса. Позднее 28-летний Неймар написал на своей странице в Twitter, что жалеет о том, что не ударил Гонсалеса в лицо, а также призвал найти видеофрагменты, на которых может быть установлено проявление расизма со стороны Гонсалеса, и наказать его.

Неймар и Паредес получили два матча дисквалификации и еще один матч условно. В отношении Гонсалеса лига отдельно возбудила дело.

Кюрзава и Амави обменялись ударами ногами и получили шесть и три матча дисквалификации соответственно. Бенедетто, получивший две желтые карточки, пропустит одну встречу.

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