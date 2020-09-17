Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.09
ПСЖ
Метц
10
Футбол. Еврокубки
16.09
Мидтьюлланн
Янг Бойз
30
Футбол. Еврокубки
16.09
Ференцварош
Динамо З
21
Футбол. Еврокубки
16.09
Маккаби Тель-Авив
Динамо Брс
10
Футбол. Кубок России
16.09
Родина
Спартак
15
Футбол. Кубок России
16.09
Черноморец Н
Рубин
24
Футбол. Еврокубки
16.09
Омония
Црвена Звезда
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
16.09
Волга Ул
Урал
03
Футбол. Кубок России
16.09
Звезда П
Сочи
01
Футбол. Кубок России
16.09
Машук-КМВ
Тамбов
12
Футбол. Кубок России
16.09
Ленинградец
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
00:19 (мск), источник: ТАСС

Футболист ПСЖ Неймар дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции

ТАСС, 16 сентября. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар дисквалифицирован на две встречи чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Наверх
Источник: Reuters

В воскресенье «Марсель» на выезде обыграл ПСЖ (1:0) в матче третьего тура. В концовке встречи произошел конфликт между игроками команд, по итогам которого главный арбитр удалил игроков ПСЖ Лейвена Кюрзаву, Леандро Паредеса и Неймара и футболистов «Марселя» Джордана Амави и Дарио Бенедетто.

Читайте также
Неймар потребовал наказать подравшегося с ним соперника

Неймар сзади нанес удар по затылку испанцу Альваро Гонсалесу. По ходу встречи он не раз обращался к судье и повторял фразу «нет расизму», обвиняя в проявлении расизма Гонсалеса. Позднее 28-летний Неймар написал на своей странице в Twitter, что жалеет о том, что не ударил Гонсалеса в лицо, а также призвал найти видеофрагменты, на которых может быть установлено проявление расизма со стороны Гонсалеса, и наказать его.

Неймар и Паредес получили два матча дисквалификации и еще один матч условно. В отношении Гонсалеса лига отдельно возбудила дело.

Кюрзава и Амави обменялись ударами ногами и получили шесть и три матча дисквалификации соответственно. Бенедетто, получивший две желтые карточки, пропустит одну встречу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду ПСЖ проводит перенесенный домашний матч первого тура против «Меца», встреча пойдет в срок дисквалификации всех трех игроков команды.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Стоило ли Медведевой возвращаться к Тутберидзе?
Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России
«Спартак» забил «Родине» 5 мячей, Кокорин вышел в старте
«Барса» некрасиво прощается с Суаресом: он уходит как изгой
Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани
Спасем жизнь 25-летнего спортсмена!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь