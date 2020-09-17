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09:23 (мск), источник: Sport24

Уткин раскритиковал новую форму «Барселоны»: Испанский стыд. Для большого полотенца гамма идеальная

Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин раскритиковал новую форму «Барселоны».

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Источник: Sport24

В среду, 16 сентября, «Барселона» провела товарищеский матч против «Жироны» в третьей форме, исполненной в розовом и зеленом цветах. Игра завершилась победой каталонцев со счетом 3:1.

«Я все понимаю, это третья форма, но это же пипец. Испанский стыд для каталонской команды. Реально цвета команды в первенстве бань, жизнеутверждающие, для большого полотенца гамма идеальная. Надо узнать — эта форма, скорее всего, махровая», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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