Футболисты «ПСЖ» быстро теряют веру в Томаса Тухеля

По данным источника, после неудачного старта в чемпионате Франции игроки клуба быстро теряют веру в Тухеля. Сообщается, что атмосфера в раздевалке парижан после поражения в матче с «Марселем» (0:1) была катастрофической. Наедине игроки шутят между собой, что тактикой Тухеля является отдать мяч Неймару.