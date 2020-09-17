Роббен рассказал о травме, которую получил в первом матче после возобновления карьеры

Источник: Спорт-Экспресс

36-летний голландец был заменен на 30-й минуте матча 1-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (1:3).

— Я боялся и ожидал худшего, — приводит Nos.nl слова Роббена. — К счастью, обошлось без разрыва мышц, это обнадеживает. Мы просто продолжим упорно работать, я сохраняю позитивный настрой.