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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роббен рассказал о травме, которую получил в первом матче после возобновления карьеры

Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен рассказал о своем состоянии после травмы, которую он получил в первом матче после возобновления карьеры.

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Источник: Спорт-Экспресс

36-летний голландец был заменен на 30-й минуте матча 1-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (1:3).

— Я боялся и ожидал худшего, — приводит Nos.nl слова Роббена. — К счастью, обошлось без разрыва мышц, это обнадеживает. Мы просто продолжим упорно работать, я сохраняю позитивный настрой.

Роббен завершил карьеру в 2019 году, однако летом 2020 года объявил о возвращении в футбол и подписал контракт с «Гронингеном», воспитанником которого является.

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