Куман может пропустить первый официальный матч «Барселоны» из-за Сетьена

По информации источника, каталонский клуб еще не согласовал условия расторжения контракта с прежним наставником команды, Кике Сетьеном. Сообщается, что в случае, если вопрос с компенсацией специалисту не будет урегулирован до матча 1-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала», то Куман не сможет присутствовать на скамейке «Барселоны».