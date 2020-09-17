СМИ: Президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия

Организаторы данной инициативы смогли собрать около 18 тыс. подписей. Для запуска процедуры необходимо было собрать 16 521 подпись. Следующим шагом должна стать проверка клубом точного количества подписей, поле чего начнется процесс проведения референдума. Если две трети голосов будут за его отставку, то он будет вынужден сложить свои полномочия, после чего будут назначены новые выборы президента «Барселоны».