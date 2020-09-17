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13:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия

ТАСС, 17 сентября. Президенту испанского футбольного клуба «Барселона» Хосепу Бартомеу будет вынесен вотум недоверия. Об этом сообщает издание Marca.

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Источник: AP 2020

Организаторы данной инициативы смогли собрать около 18 тыс. подписей. Для запуска процедуры необходимо было собрать 16 521 подпись. Следующим шагом должна стать проверка клубом точного количества подписей, поле чего начнется процесс проведения референдума. Если две трети голосов будут за его отставку, то он будет вынужден сложить свои полномочия, после чего будут назначены новые выборы президента «Барселоны».

Бартомеу 57 лет, он занимает пост президента «Барселоны» с 2014 года. Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси был намерен покинуть команду из-за разногласий с руководством клуба, но в итоге принял решение остаться.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив мадридскому «Реалу», выбыла на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8, и вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» из Бильбао в четвертьфинале.

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