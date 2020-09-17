Стартовый матч бундеслиги «Бавария» — «Шальке» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Сообщается, что такое решение принято из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Мюнхене. Власти города наложили запрет на проведение матчей со зрителями.

Ранее стало известно, что на матчах бундеслиги разрешили присутствие зрителей в количестве не более 20 процентов от вместимости арены при соблюдении дистанции в 1,5 метра между ними.