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16:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стартовый матч бундеслиги «Бавария» — «Шальке» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Матч первого тура чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» пройдет при пустых трибунах.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает Kicker.

Сообщается, что такое решение принято из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Мюнхене. Власти города наложили запрет на проведение матчей со зрителями.

Ранее стало известно, что на матчах бундеслиги разрешили присутствие зрителей в количестве не более 20 процентов от вместимости арены при соблюдении дистанции в 1,5 метра между ними.

Матч «Бавария» — «Шальке» состоится 18 сентября. Начало в 21.30 по московскому времени.

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