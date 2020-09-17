Стартовый матч бундеслиги «Бавария» — «Шальке» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Матч первого тура чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» пройдет при пустых трибунах.
Матч первого тура чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» пройдет при пустых трибунах.
Об этом сообщает Kicker.
Сообщается, что такое решение принято
Ранее стало известно, что на матчах бундеслиги разрешили присутствие зрителей в количестве не более 20 процентов от вместимости арены при соблюдении дистанции в 1,5 метра между ними.
Матч «Бавария» — «Шальке» состоится 18 сентября. Начало в 21.30 по московскому времени.