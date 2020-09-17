В Испании больше трех команд. Вот 12 ярких звезд Ла Лиги не из «Реала», «Барсы» или «Атлетико»
В каждой команде есть на кого посмотреть.
В каждой команде есть на кого посмотреть.
На старте испанского сезона в деле все, кроме грандов. «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» пропускали первый тур, поскольку участвовали в затяжной еврокубковой кампании. Футболисты Зинедина Зидана вернутся на поле в ближайшие выходные, остальных придется подождать еще
Последние восемь лет медали в чемпионате Испании собирают только три клуба — «Барса» и два мадридских. Но это не значит, что сейчас в Ла Лиге не на что и не на кого смотреть. Вот дюжина ярких звезд из клубов поскромней.
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, Давид Сильва — один из последних участников золотого поколения испанской сборной, кто
Переехав 10 лет назад в Манчестер, Сильва навсегда закрыл вопрос о том, может ли Месси круто играть в холодный дождливый вечер в Стоке. Они одного роста, а по телосложению Сильва будет даже похудощавей, но испанец прижился в АПЛ и стал королем. Летом он почти перешел в «Лацио», но в итоге выбрал «Реал Сосьедад» — в наибольшей степени для того, чтобы напомнить о себе местным болельщикам. Футболистам, которые не играли ни за «Реал», ни за «Барсу», а потом уехали за рубеж, сложно остаться в памяти, даже если они чемпионы мира.
Хорват — человек удивительной судьбы. В первой половине этого десятилетия он был ведущим и самым заметным игроком «Севильи». Ради перехода на следующий уровень Ракитичу пришлось пожертвовать индивидуальными амбициями, научиться играть глубже и раствориться в великолепии полузащиты «Барселоны». Спустя 310 матчей болельщики «Барсы» выпроводили Ракитича с облегчением, хотя он куда чаще был не проблемой, а решением.
Сейчас Иван возвращается в команду, где сможет получить ощущение востребованности — 32-летнему полузащитнику с ходу выдали десятый номер. Будьте готовы увидеть от него более атакующий футбол и услышать риторические вопросы от болельщиков «Барсы»: «А почему он у нас так не играл?».
Парадокс, но у одного из самых талантливых распасовщиков Испании так и не сложилась история с национальной командой. Первый вызов в сборную Парехо получил в 29 лет и по сей день отыграл лишь четыре матча. Но главная драматургия, похоже, разворачивается не в международной, а в клубной карьере.
Не сумев вырасти в игрока основы «Реала», Парехо перешел в «Валенсию» и почти на 10 лет стал там незаменимым персонажем, а со временем и капитаном. При Марселино он вышел на новый уровень игры, и когда тренера из клуба уволили за самоуправство, естественно, Парехо возмутился. Под этим предлогом, а также
Говорят, когда Хоакин дебютировал за взрослую команду «Бетиса», еще был жив дедушка Ленин. Преувеличивают, наверное, но Хоакин действительно суперстар — был замечен еще на чемпионате мира 2002 года. Что самое поразительное, с каждым годом играет в футбол только лучше. Раньше такое удавалось лишь Арицу Адурису. Но баск, похоже, передал эликсир молодости товарищу из «Бетиса», оттого и закончил карьеру. Когда завяжет с футболом Хоакин, принц Чарльз станет королем Великобритании.
За свою долгую карьеру Хоакин успел застать «Валенсию» при Эмери и «Малагу» при Пеллегрини, а еще проводит 12-й сезон за «Бетис», одну из самых популярных команд страны с неистовой поддержкой. Хоакин — это и есть история чемпионата Испании, передвигающаяся на двух ногах.
Еще один ветеран бомбардирского дела, в свое время пытавшийся заиграть в английской
«Гранада» предложила Сольдадо интересный проект, и в прошлом сезоне форварду вполне можно было дать негласную награду «камбек года». 11 забитых мячей в 34 года — вполне достойный результат, да и вся «Гранада» многих удивила добытыми результатами.
А почему нет? Если раньше Дениса в Испании больше вспоминали
Его нынешние перспективы оценить сложно. С одной стороны, «Валенсия» явно движется в направлении, противоположном борьбе за высокие места в таблице. С другой, после летней трансферной кампании у россиянина стало меньше конкурентов за место в основе. Поскольку сам Денис категорически не хочет уезжать в Россию, остается пожелать ему только здоровья. Все остальное для успешного сезона у него есть.
И раз уж зашла речь про ЧМ-2018. Как насчет парня, чей решающий удар столь блистательно отразил Акинфеев? Ладно, это устаревший мем. Новый — тот парень, что орал на Смолова. Аспас пробовал себя в «Ливерпуле» и «Севилье», но единственной командой, где у него
Если серьезно, то за предыдущие пять сезонов Яго ни разу не забивал меньше 14 мячей в чемпионате за год. Это уровень.
Еще один алмаз из академии «Севильи». Хесус Навас долго не покидал родной клуб, во многом потому, что был патологически привязан к знакомой обстановке и окружению. Но в 2013-м все же решился и уехал в испанизированный «Манчестер Сити», где стал чемпионом Англии. Вернувшись в столицу Андалусии три года назад, Навас сменил амплуа — с вингера перешел на позицию крайнего защитника, и в этой роли раскрылся заново, получив первый вызов в сборную за пять лет.
Самая классная строчка в резюме Наваса — это три победы в Лиге Европы в составе «Севильи». Первая — в 2006 году. Последняя на данный момент — в 2020-м.
Как же «Бетис» умеет делать вот такие подписания! В 1998 году клуб выиграл гонку за бразильского технаря Денилсона у
Фекир не всегда стабилен в плане эффективности, но это чистый футбольный фейерверк. В прошлом сезоне француз оформил 7+4 в чемпионате Испании, но главное, что с ним игра «Бетиса» стала куда веселее. Интересно, что из него вылепит пришедший в команду Мануэль Пеллегрини.
«Ох ты! А вот про этого мы и забыли!» — говорят болельщики, и непонятно, кого конкретно они имеют в виду — Альваро Негредо или «Кадис», за который игрок выступает. Не важно — и тот и другой в 2020 году вернулись в высший испанский свет после нескольких лет забвения. Как и многие в этом списке, Негредо с переменным успехом играл в АПЛ, а по большей части запомнился, выступая за испанские клубы второго эшелона (не путать со вторым дивизионом).
«Кадису» нужен был узнаваемый и опытный нападающий, способный положить свои законные 10 мячей за сезон.
Уникальный нападающий, который со скамейки всегда играет лучше, чем в основном составе. Поскольку «джокер» считается всего лишь ступенькой на пути к стартовому составу, Алькасер так и не может найти себе постоянной команды после «Валенсии», где он был реально хорош. Спустя два странных года в Дортмунде Пако решил вернуться в Испанию, благо подвернулся перспективный вариант с «Вильярреалом» Унаи Эмери.
Звезда ли Пако Алькасер? Первые 60 минут матча, конечно, нет. Но зато потом!
Икер Муниаин — это такой футбольный Маккалей Калкин. Человек, на которого смотрят, чтобы ощутить тяжкое бремя возраста (в Англии таким был Майкл Оуэн). Вроде же вот он только что бегал 18-летний и подающий большие надежды. А теперь Муниаину 27 лет, он рвал «кресты» на обоих коленях и носит капитанскую повязку.
Погодите, а нам с вами тогда сколько?
Станислав Рынкевич