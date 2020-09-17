Алькантара в «Ливерпуле» — это супертрансфер. Он сделает команду сильнее

Источник: AFP 2020

После того, как Юрген Клопп чуть ли не с зимы лично вёл Тимо Вернера, а потом тот оказался в «Челси», новости о трансфере Тьяго Алькантары вызывали здоровый скептицизм. Понятно, что игрок был интересен клубу, понятно, что он и сам был заинтересован в переходе — но и понятно, что денег у «Ливерпуля» нет. Всё объяснил сам Клопп: «В ситуации, когда мы просим футболистов пойти на понижение зарплаты, нельзя одновременно делать трансферы на 60 млн фунтов».

«Бавария» хотела продать Алькантару не то чтобы дорого — в СМИ постоянно возникала сумма в 30 млн евро — но такой игрок в принципе не может перейти за символические пару миллионов. Поэтому итоговая развязка похожа на хэппи-энд: «Ливерпуль» не только подписал игрока, но и сделал это на сказочных условиях. 22 млн евро + максимум пять млн в качестве бонусов за победы в АПЛ и ЛЧ, выплаты будут растянуты на несколько лет. Вау. Тут надо отдать должное не только Майклу Эдвардсу, но и руководству «Баварии».

Карл-Хайнц Румменигге не удержался от колкости, сказав: «Всё решило огромное желание Тьяго попробовать что-то новое в конце карьеры» — фраза про конец карьеры в контексте 29-летнего игрока звучит странно (Левандовски, видимо, карьеру уже закончил) — но на деле «Бавария» отпустила игрока на очень мягких условиях.

Почему это отличный трансфер

Возможно, Алькантара не делает что-то одно лучше всех, зато в его арсенале много приёмов, которые он выполняет на очень высоком уровне.

Диапазон передач — отличный, Тьяго не только метроном коротких пасов, он ещё и легко раскидывает диагонали на фланг, а главное — качественно пасует между линиями. Вспомните третий гол в ворота «Барселоны». Ярким его сделал последний пас Киммиха, но гола бы не было без предпоследнего: вертикального паса в узкий коридор между двумя игроками «Барселоны», который отдал Тьяго.

Другое важное качество — прессингоустойчивость. Благодаря отличной координации, ему даже не приходится раскидывать соперников финтами: Алькантара обманывает их легкими полуповоротами корпуса, либо проходит уже на скорости за счёт тонкой смены траектории движения. Так что если у него нет очевидной опции паса, он просто тащит мяч вперёд, в том числе под давлением, пока она не появится.

Эти качества делают Алькантару прекрасным игроком — одним из лучших контролирующих опорников с широким диапазоном навыков. Но он так же хорош и без мяча. По количеству пасов на 90 минут он лучший в «Баварии» в прошлом сезоне, а по количеству отборов и перехватов — в тройке лучших (данные статистического портала Fbref). Для игроков такого амплуа такое сочетание — редкость. То есть Алькантара усилил бы почти любую команду. Но «Ливерпулю» он с такими характеристиками подходит особенно. Дело в стиле. Вот почему для действующего чемпиона Англии это супертрансфер.

Почему Алькантара был так нужен «Ливерпулю»

За годы под руководством Клоппа «Ливерпуль» эволюционировал. Индекс PPDA, по которому можно оценить интенсивность высокого прессинга, в первый полный сезон Клоппа в клубе составил 7,23, а в сезоне 2019/20 уже 8,01 (чем ниже — тем лучше, данные Understat). По точности паса в первом полном сезоне Клоппа команда даже не была в топ-6, а сейчас уступила только «Ман Сити» и «Челси». Это указывает на изменения в стиле.

Практически сразу после прихода Клопп превратил «Ливерпуль» в машину по взламыванию топ-соперников. Поэтому он уже в первом сезоне дважды отобрал очки у «Ман Сити» и обыграл в гостях «Челси» и «Арссенал». Против соперников попроще, которые не стеснялись ставить автобус, начинались проблемы. Прессинг был мощным, но безальтернативным оружием. Когда команда физически садилась (то есть примерно после часа игры в большинстве матчей и в каждом январе), тоже начинались проблемы. Постепенно команда от них избавлялась.

За несколько лет «Ливерпуль» из монстра прессинга со слабой позиционной атакой превратился в команду с хорошей позиционной атакой и отличным прессингом. Крайний защитник Александер-Арнолд в роли плеймейкера — небанальное, но максимально эффективное решение. Фабиньо тоже добавил качества в контроле мяча. Правда, атаки слишком зависимы от флангов.

В победном последнем сезоне никто из полузащитников не попал даже в топ-5 команды по количеству голевых пасов или хотя бы по количеству пасов под удар. Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Вейналдум и Милнер вместе взятые ассистировали столько же раз, сколько один Трент (13). Полузащита в «Ливерпуле» играет важную, но механическую, а не творческую роль. Алькантара должен с этим помочь.

Алькантара дает «Ливерпулю» не просто глубину состава. С ним можно скорректировать стиль. Например, разгонять атаки через центр, а не только через фланги. Он не мастер последнего паса, но мастер предпоследнего. Обладая необходимыми качествами, чтобы соответствовать требованиям Клоппа к полузащитникам (выносливость, интенсивность, агрессивный стиль игры без мяча), он обладает и теми качествами, которых нынешнему «Ливерпулю» не хватало. Игрок с отличным пасом, устойчивый к прессингу и дающий большой объём без мяча — это усиление и по игровым качествам, и по игровому стилю.

«Ливерпулю» по-прежнему не хватает глубины состава (три явно основных игрока на три места в атаке — маловато для 50 матчей за сезон). Но по крайней мере, в полузащите эта проблема решена. Отличная новость для команды — и для самого Алькантары, который, кажется, хотел этого трансфера больше всех.