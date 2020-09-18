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12:04 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Бавария» — «Шальке» стартует новый сезон чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 18 сентября. Игрой между футболистами «Баварии» и «Шальке» стартует очередной чемпионат Германии. Мюнхенский клуб постарается выиграть в предстоящем сезоне девятый титул подряд.

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Источник: AFP 2020

Стартовый матч турнира начнется в 21:30 мск. При этом домашняя встреча действующего чемпиона страны и победителя Лиги чемпионов пройдет без зрителей. Такое решение было принято из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом в Мюнхене. Местные власти запретили проведение массовых мероприятий со зрителями.

Однако болельщики в предстоящем сезоне смогут попасть на трибуны. Прошлый розыгрыш чемпионата Германии первым из европейских турниров возобновился после вызванной пандемией коронавируса паузы. Завершался турнир без участия зрителей. Сейчас же болельщики могут прийти на футбол, но их количество не должно превышать 20% от общей вместимости арены, при этом необходимо соблюдать дистанцию.

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Чемпионат Германии завершится 22 мая. Зимний перерыв, в отличие от других европейских турниров, у немецких клубов запланирован. Команды сделают паузу после 13-го тура, который намечен на 18—21 декабря. Однако 14-й тур из-за вынужденной плотности календаря пройдет уже 2—4 января.

Сане вместо Коутиньо и Алькантары

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Алькантара в «Ливерпуле» — это супертрансфер. Он сделает команду сильнее

«Бавария» в межсезонье не стала слабее. Мюнхенцы лишились полузащитника Филиппе Коутиньо, который вернулся из аренды в «Барселону». В ближайшее время будет объявлено о трансфере полузащитника Тиаго Алькантары в английский «Ливерпуль». За него «Бавария» получит 20 млн фунтов стерлингов, еще 5 млн фунтов стерлингов команда сможет заработать, если «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии или Лигу чемпионов.

Среди приобретений значится хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане. «Бавария» заплатила за футболиста €49 млн.

Состав «Шальке» пополнили форварды Гонсало Пасиенса и Ведад Ибишевич. Покинули команду полузащитники Уэстон Маккенни и Даниэль Калиджури, а также голкипер Александр Нюбель.

Футбол

Германия 2020/2021
Тур 1, 18.09.2020, 21:30

Бавария-Шальке-04-

Ставшая в прошлом сезоне вице-чемпионом дортмундская «Боруссия» пока не отпускает молодую английскую звезду Джейдона Санчо. Игрок согласился с условиями личного контракта в «Манчестер Юнайтед», однако клуб не может договориться с «Боруссией» о размере отступных. Немецкая команда требует за переход игрока €120 млн. «Боруссия» усилилась полузащитником Эмре Джаном, выкупив его у итальянского «Ювентуса» за €25 млн.

Бронзовый призер прошлого сезона «Лейпциг» сохранил тренера Юлиана Нагельсманна. В межсезонье появлялись слухе о том, что 33-летний специалист может возглавить итальянский «Милан» или английский «Ньюкасл». Потерей можно назвать трансфер нападающего Тимо Вернера в английский «Челси». За него клуб получил €53 млн.

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