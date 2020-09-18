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12:20 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер «Барселоны» Сетьен подаст иск против клуба

ТАСС, 18 сентября. Бывший главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Кике Сетьен подаст на него в суд. Комментарий специалиста приводит «Газета.Ru» со ссылкой на его профиль в Twitter.

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Источник: Reuters

Сетьен был уволен из «Барселоны» 17 августа после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой «Баварии» со счетом 2:8. Отмечается, что документы о прекращении сотрудничества каталонский клуб подписал только 17 сентября. Подчеркивается, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не уведомил Сетьена об условиях расторжения трудового соглашения, поэтому тренер требует €4 млн в качестве компенсации.

«Из-за всего перечисленного мы были вынуждены поручить разрешение конфликта в руки наших юристов, подав соответствующие судебные иски. Пошли на такой шаг, чтобы отстоять наши права, добиться справедливости», — говорится в заявлении тренера.

Сетьен работал в «Барселоне» с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил другого испанца Эрнесто Вальверде. Сетьен возглавлял каталонцев на протяжении 218 дней, это наименьший срок с 2003 года, когда команду тренировал Радомир Антич (148 дней).

Сетьен также работал в испанском «Бетисе», под его руководством клуб пробился в Лигу Европы и дошел до 1/16 финала турнира. В послужном списке 61-летнего специалиста значатся испанские клубы «Расинг», «Полидепортиво», «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас».

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