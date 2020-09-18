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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ избежал поражения в матче с удалением и двумя пенальти

Игра состоялась на «Жас Кыране».

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«Окжетпес» и «Каспий» сыграли вничью в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч проходил в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершился со счетом 2:2.

Казахстанская Премьер-Лига

Первыми успеха добились актаусцы усилиями Биллала Себаихи на 26-й минуте с пенальти. На это синегорцы ответили точными ударами Тараса Бондаренко и Дарко Зорича на 33-й и 74-й минутах соответственно.

При этом «Каспий» с 48-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Бранко Чубрило, но несмотря на это, сумел уйти от поражения — спасительный гол на 85-й минуте с пенальти забил все тот же Себаихи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В десятом туре, 22 сентября, «Окжетпес» сыграет с «Тоболом», а на следующий день «Каспий» встретится с «Таразом».

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