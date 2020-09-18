Новичок КПЛ избежал поражения в матче с удалением и двумя пенальти

«Окжетпес» и «Каспий» сыграли вничью в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч проходил в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершился со счетом 2:2.

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Первыми успеха добились актаусцы усилиями Биллала Себаихи на 26-й минуте с пенальти. На это синегорцы ответили точными ударами Тараса Бондаренко и Дарко Зорича на 33-й и 74-й минутах соответственно.

При этом «Каспий» с 48-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Бранко Чубрило, но несмотря на это, сумел уйти от поражения — спасительный гол на 85-й минуте с пенальти забил все тот же Себаихи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GA_NmY7IbaQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.