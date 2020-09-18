Новичок КПЛ избежал поражения в матче с удалением и двумя пенальти
Игра состоялась на «Жас Кыране».
Игра состоялась на «Жас Кыране».
«Окжетпес» и «Каспий» сыграли вничью в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч проходил в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершился со счетом 2:2.
Первыми успеха добились актаусцы усилиями Биллала Себаихи на 26-й минуте с пенальти. На это синегорцы ответили точными ударами Тараса Бондаренко и Дарко Зорича на 33-й и 74-й минутах соответственно.
При этом «Каспий» с 48-й минуты играл в меньшинстве
В десятом туре, 22 сентября, «Окжетпес» сыграет с «Тоболом», а на следующий день «Каспий» встретится с «Таразом».