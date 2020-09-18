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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Аль-Айн» с Исламханом потерпел крупное поражение в азиатской Лиге чемпионов

В первой игре казахстанец отметился голом.

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«Аль-Айн» из ОАЭ, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, потерпел крупное поражение в четвертом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Выездной матч против катарской команды «Аль-Садд» завершился со счетом 0:4. Причем три мяча из четырех гости пропустили во втором тайме. У победителей дубль оформил Багдад Бунеджа (26-я минута, 70-я), также отличились Акрам Афиф (56-я) и Родриго Табата (86-я).

Исламхан вышел в стартовом составе, но был заменен на 68-й минуте и результативными действиями не отметился.

Как итог, «Аль-Айн» с одним очком в активе остался на последнем месте в квартете D, тогда как «Аль-Садд», набрав восемь баллов, поднялся со второго места на первое. Но турнирная ситуация для катарского клуба может измениться после матча «Аль-Наср» — «Сепахан».

Отметим, что «Аль-Айн» и «Аль-Садд» встречались между собой 15 сентября. Тогда игра завершилась со счетом 3:3, а один из голов «Аль-Айна» забил Исламхан.

«Аль-Садд» возглавляет экс-хавбек «Барселоны» и сборной Испании Хави.

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