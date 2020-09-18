Футболисты «Немана» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

Встреча в Гродно прошла с преимуществом хозяев, которые дважды отличились в первой половине игры. На 22-й минуте счет открыл Зоран Марушич, а через 15 минут окончательный результат установил Гегам Кадимян.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ax7XCAZY558" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом сегодняшнем поединке аутсайдеры первенства футболисты «Смолевичей» крупно проиграли на своем поле брестскому «Руху» — 0:6.

Еще три матча пройдут 19 сентября: «Витебск» — «Белшина», «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Торпедо-БелАЗ».

Белорусская Высшая Лига Все о турнире

Главные фавориты нынешнего сезона свои встречи 24-го тура проведут 20 сентября на выезде. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у «Слуцка», а солигорский «Шахтер» в Мозыре будет соперничать с местной «Славией». Также в воскресенье «Ислочь» встретится с минским «Динамо».

Турнирное положение: БАТЭ — 46 очков (23 матча), «Шахтер» — 46 (23), «Неман» — 44 (24), «Ислочь» — 38 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 38 (23), «Рух» — 36 (24), «Энергетик-БГУ» — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (22), «Динамо» (Брест) — 32 (21), «Витебск» — 30 (23), «Минск» — 25 (22), «Славия» — 24 (21), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (23), «Белшина» — 19 (23), «Смолевичи» — 14 (22).