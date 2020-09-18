Марсьяль — лучший по версии игроков клуба
Французский форвард провел свой лучший сезон, забив 23 гола в 48 матчах.
Французский форвард провел свой лучший сезон, забив 23 гола в 48 матчах.
Антони Марсьяль назван лучшим игроком сезона 2019−20 по версии своих партнеров по команде, сообщает официальный сайт клуба.
Французский форвард провел свой лучший сезон, забив 23 гола в 48 матчах в составе «Манчестер Юнайтед», став лучшим бомбардиром команды.
Прошлым летом Оле Гуннар Сульшер вернул французу футболку с девятым номером, и тот приняло вызов, став главным действующим лицом в атаке «Манчестер Юнайтед».
И хотя болельщики клуба отдали приз сэра Мэтта Басби Бруну Фернандешу, партнеры Марсьяля по команде отдали должное его отличной игре в прошедшем году, признав лучшим игроком сезона 2019−20.