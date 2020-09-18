Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Шальке-04
80
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Химки
72
Футбол. Первый дивизион
19.09
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Еврокубки
10:00
Рига
Тре Фиори
10
Футбол. Первый дивизион
19.09
Томь
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19.09
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
21:49 (мск), источник: Sports.Ru

Марсьяль — лучший по версии игроков клуба

Французский форвард провел свой лучший сезон, забив 23 гола в 48 матчах.

Наверх

Антони Марсьяль назван лучшим игроком сезона 2019−20 по версии своих партнеров по команде, сообщает официальный сайт клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Французский форвард провел свой лучший сезон, забив 23 гола в 48 матчах в составе «Манчестер Юнайтед», став лучшим бомбардиром команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлым летом Оле Гуннар Сульшер вернул французу футболку с девятым номером, и тот приняло вызов, став главным действующим лицом в атаке «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

И хотя болельщики клуба отдали приз сэра Мэтта Басби Бруну Фернандешу, партнеры Марсьяля по команде отдали должное его отличной игре в прошедшем году, признав лучшим игроком сезона 2019−20.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Как закалялась «Тампа». Через финал КС и оглушительные провалы
Овечкин требует у «Вашингтона» 12 млн? В это нереально поверить
У игрока «Спартака» серьезная травма. Кто за нее ответит
Тедеско против Слуцкого и другие: Топ-5 ставок выходных
«Краснодар» выставил девять иностранцев и забил семь голов
КС «Далласа» и «Тампы». Скандал в финале, великолепный Хабибулин
Неожиданные лидеры. В Сызрани стартовал первый этап Кубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь