Инфантино: Клубный чемпионат мира по футболу может пройти в начале 2021 года

Источник: РИА "Новости"

Последний клубный чемпионат мира в старом формате был запланирован на декабрь.

«Поскольку некоторые конфедерации не завершат розыгрыши Лиги чемпионов до декабря, маловероятно, что этот турнир пройдет в декабре этого года, как планировалось. Но мы обсуждаем, смотрим, возможно, он пройдет в Катаре в начале следующего года», — сказал Инфантино.

С 2021 года клубный чемпионат мира будет проходить в новом формате, число участников возрастет с семи до 24, турнир будет проходить каждые четыре года. Первый чемпионат должен был пройти в Китае летом, но его перенесли после того, как сдвинулись сроки чемпионата Европы.

«Мы готовимся провести первый розыгрыш новой версии турнира, который даст значительный толчок развитию клубного футбола по всему миру, потому что в турнире будет принимать участие больше клубов с разных континентов. Мы перенесли новый клубный чемпионат мира, потому что мы хотели предоставить место в календаре, отведенное под турниры ФИФА, Кубку Америки и чемпионату Европы, которые были перенесены на один год», — добавил президент ФИФА.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимали участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский «Ливерпуль».