«Ливерпуль» и МЮ могут сойтись в битве за Сарра

Источник: AP 2020

«Ливерпуль» всерьез задумывается о приобретении вингера «Уотфорда» Исмаилы Сарра, но рискует столкнуться с конкуренцией.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2bee94597437357e876" data-vnd="d2bee94597437357e876" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2bee94597437357e876" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Красные» надеются уже в пятницу официально представить полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару в качестве своего новичка, однако главному тренеру Юргену Клоппу все еще нужен игрок на роль флангового нападающего после неудачных попыток заполучить Тимо Вернера.

Ливерпуль (Ливерпуль) Все о команде

Как сообщает Daily Mail, «Ливерпуль» уже сделал запрос насчет Сарра, за которого вылетевший из Премьер-Лиги «Уотфорд» хочет минимум 36 миллионов фунтов.

Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде