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23:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Шальке» в первом матче нового сезона Бундеслиги — 8:0

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала гельзенкирхенский «Шальке».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голы за мюнхенскую «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри, оформивший хет-трик в этой встрече.

Бавария (Мюнхен)

«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».

Немецкая Бундеслига

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Хоффенхаймом», «Шальке» — с «Вердером».

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Бавария
8:0
Первый тайм: 3:0
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