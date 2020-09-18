«Бавария» разгромила «Шальке» в первом матче нового сезона Бундеслиги — 8:0

Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2bee94597437357e876" data-vnd="d2bee94597437357e876" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2bee94597437357e876" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Голы за мюнхенскую «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри, оформивший хет-трик в этой встрече.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».

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