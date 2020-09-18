«Бенфика» разгромила «Фамаликан» в первом туре чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в городе Вила-Нова-де-Фамаликан, завершилась со счетом 5:1. В составе «Бенфики» дубль сделал Лука Вальдшмидт (19-я и 66-я минуты), еще по одному голу забили Эвертон (21), Алекс Гримальдо (42) и Рафа Силва (52). У проигравших отличился Гуга (67).