«Бенфика» разгромила «Фамаликан» в первом туре чемпионата Португалии
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лиссабонская «Бенфика» с крупным счетом обыграла «Фамаликан» в матче первого тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лиссабонская «Бенфика» с крупным счетом обыграла «Фамаликан» в матче первого тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в городе Вила-Нова-де-Фамаликан, завершилась со счетом 5:1. В составе «Бенфики» дубль сделал Лука Вальдшмидт (19-я и 66-я минуты), еще по одному голу забили Эвертон (21), Алекс Гримальдо (42) и Рафа Силва (52). У проигравших отличился Гуга (67).
«Бенфика» в следующем матче 26 сентября примет «Морейренсе», а «Фамаликан» 28 сентября сыграет в гостях с «Белененсешем».