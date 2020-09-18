«Бавария», что ты за монстр? Мюнхен уничтожил «Шальке» в первом же туре 8:0, у Сане гол и 2 ассиста
И это без Тьяго, Алабы, Комана и Дэвиса.
И это без Тьяго, Алабы, Комана и Дэвиса.
На бумаге у «Баварии» зреют проблемы с составом — ушел в «Ливерпуль» Тьяго Алькантара, никак не продлит контракт Алаба. На практике — у «Баварии» все еще, пожалуй, сильнейший по кадрам и самый сбалансированный подбор игроков в Европе. Мюнхенцы уничтожили всех соперников в Бундеслиге и Лиге чемпионов в прошлом сезоне и как надо стартанули в этом.
«Баварии» в
С первых же минут «Бавария» начала колошматить соперника — к концу первого тайма мюнхенцы вели 3:0. Во втором «Шальке» то садился в глубокую оборону, то пытался контратаковать и открывал свободные зоны. В любом случае гельзенкирхенцы получали в свои ворота мяч за мячом — Сане начал с двух ассистов на Сержа Гнабри, а закончил первым голом за новый клуб в первом официальном матче. К слову, именно из «Шальке» Лерой в 20 лет перешел в «Ман Сити» за 52 млн евро.
Последний гол в матче забил 17-летний Джамал Мусиала — это его первый гол в профессиональном футболе. Запомним имя.
Забил один из мячей и Томас Мюллер — после фантастической передачи рабоной от Левандовски. Это 200-й мяч Томаса за «Баварию» — больше него за клуб с 1965 года забивало только три игрока. Легенда.
«Бавария» снова закидывает сопернику 8 голов за один матч, причем в очень видоизмененном составе. Пожалуй, очень давно титул действующего обладателя ЛЧ еще так явно не подчеркивал статус лучшей команды Европы.