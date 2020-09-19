«Лион» и «Ним» сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты «Лиона» сыграли вничью с «Нимом» в матче четвертого тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты «Лиона» сыграли вничью с «Нимом» в матче четвертого тура чемпионата Франции.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 0:0.
«Лион», набравший в четырех играх пять очков, в следующем матче 27 сентября сыграет в гостях с «Лорьяном». «Ним», в активе которого четыре балла, в тот же день примет «Ланс».