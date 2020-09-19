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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» и «Ним» сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты «Лиона» сыграли вничью с «Нимом» в матче четвертого тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Встреча в Лионе завершилась со счетом 0:0.

Олимпик (Лион)

«Лион», набравший в четырех играх пять очков, в следующем матче 27 сентября сыграет в гостях с «Лорьяном». «Ним», в активе которого четыре балла, в тот же день примет «Ланс».

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Лион
0:0
Первый тайм: 0:0
Ним
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