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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхио Агуэро может пропустить первые два месяца сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о процессе восстановления после травмы колена 32-летнего аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

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Источник: AP 2020

«Мы знаем, что травма была тяжёлой. Агуэро выполняет свою работу, может быть, через месяц или два он будет готов. Серхио отсутствовал долгое время, но, к сожалению, он не тот парень, который быстро восстанавливает физическое состояние, поэтому я думаю, что на это ему потребуется некоторое время», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что в конце июня аргентинец перенёс операцию на колене. Из-за травмы форвард пропустил остаток сезона в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Англии (18 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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