Серхио Агуэро может пропустить первые два месяца сезона

«Мы знаем, что травма была тяжёлой. Агуэро выполняет свою работу, может быть, через месяц или два он будет готов. Серхио отсутствовал долгое время, но, к сожалению, он не тот парень, который быстро восстанавливает физическое состояние, поэтому я думаю, что на это ему потребуется некоторое время», — цитирует Гвардиолу Goal.