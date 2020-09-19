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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберта Левандовского обвинили в мошенничестве. Против него подали иск на € 9 млн

Нападающего «Баварии» Роберта Левандовского обвинили в мошенничестве, сообщает AS со ссылкой на Der Spiegel.

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Источник: Reuters

Бывший агент нападающего Цезари Кухарски подал иск против игрока мюнхенцев, в котором он требует компенсации в размере € 9 млн.

Как сообщает источник, Левандовски незаконно вывел средства компании RL Management и использовал их в личных целях. Левандовски назвал иск необоснованным и обвинил своего бывшего агента в попытке шантажа. Также сообщается, что есть документы, свидетельствующие о том, что сумма поступила на счёт игрока в Польше, вероятно, в обход немецких налоговых органов.

Польский форвард перешёл в команду в 2014 году из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Всего он провёл за «Баварию» 289 матчей, забил 246 голов и отдал 57 результативных передач. В сезоне-2019/2020 нападающий установил историческое достижение — стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых клуб принимал участие, а также выиграл требл.

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