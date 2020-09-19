Президент «Славии» объявил, что команду возглавит Тарханов
Президент «Славии» Венцеслав Стефанов объявил, что главный тренер «Енисея» Александр Тарханов возглавил софийскую команду.
Президент «Славии» Венцеслав Стефанов объявил, что главный тренер «Енисея» Александр Тарханов возглавил софийскую команду.
Последним специалистом, работавшим с командой, был Златомир Загорчич.
— Да, Тарханов будет тренером, — цитирует Tribune.bg Стефанова. — Я объявляю об этом сейчас. Его контракт будет длиться столько, сколько он захочет. Прошу прощения за расставание со Златомиром Загорчичем, и определенно скучаю по нему. Он сказал, что нервничал, поэтому я его понимаю.
Я хочу, чтобы тренер дал возможность молодым парням играть. Поработать с ними, чтобы они играли в быстрый и динамичный футбол. То, что сделали Александр Тарханов и Иван Колев, впервые придя в команду, стало началом омоложения команды.