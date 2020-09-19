Президент «Славии» объявил, что команду возглавит Тарханов

— Да, Тарханов будет тренером, — цитирует Tribune.bg Стефанова. — Я объявляю об этом сейчас. Его контракт будет длиться столько, сколько он захочет. Прошу прощения за расставание со Златомиром Загорчичем, и определенно скучаю по нему. Он сказал, что нервничал, поэтому я его понимаю.