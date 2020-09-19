СМИ: «Тоттенхэм» заплатит «Реалу» за аренду Бэйла около €10 млн

Источник: Reuters

Ранее Бэйл заявил о желании покинуть клуб. По словам 31-летнего футболиста, «Реал» блокировал все предложения о трансфере. Также сообщалось, что испанский и английский клубы произведут обмен Бэйла на полузащитника Деле Алли на правах аренды.

«Тоттенхэм» заплатит «Реалу» около €10 млн. При этом клуб будет покрывать только треть зарплаты футболиста. По информации источника, эта сумма составит около 200 тыс. фунтов стерлингов в неделю.