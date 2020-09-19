Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Акрон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Вильярреал
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Бордо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18.09
Лион
Ним
00
Футбол. Зарубежный
18.09
Бавария
Шальке-04
80
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
09:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Тоттенхэм» заплатит «Реалу» за аренду Бэйла около €10 млн

ТАСС, 19 сентября. Испанский футбольный клуб «Реал» отдаст форварда Гарета Бэйла в аренду в английский «Тоттенхэм» за сумму около €10 млн. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Telegraph.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее Бэйл заявил о желании покинуть клуб. По словам 31-летнего футболиста, «Реал» блокировал все предложения о трансфере. Также сообщалось, что испанский и английский клубы произведут обмен Бэйла на полузащитника Деле Алли на правах аренды.

«Тоттенхэм» заплатит «Реалу» около €10 млн. При этом клуб будет покрывать только треть зарплаты футболиста. По информации источника, эта сумма составит около 200 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Действующий контракт Бэйла рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера форварда оценивается в €32 млн. В сезоне-2019/20 валлиец провел 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Бэйл выступает за испанский клуб с 2013 года, перейдя из «Тоттенхэма», за его трансфер «Реал» заплатил €101 млн.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Бавария» - монстр. Мюнхен забил 8 мячей на старте Бундеслиги
«Зенит» постарается продолжить победную серию в матче с «Уралом»
Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси
Тедеско против Слуцкого и другие: Топ-5 ставок выходных
«Краснодар» выставил девять иностранцев и забил семь голов
Криштиану Роналду получил приз от IFFHS за 2019 год
«Интер» не даст «Ювентусу» выиграть: прогноз на сезон серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь