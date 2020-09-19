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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Его слова приводит Marca.

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«Мне не нужно ничего объяснять. Лео объяснил все довольно хорошо, я думаю, мне нечего добавить. Он футболист “Барселоны” — клуба, который я люблю», — заявил Гвардиола.

16 сентября новый тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал попытку нападающего уйти из клуба. Куман заявил, что ситуация его почти не коснулась, подчеркнув, что в основном конфликт был между Месси и руководством клуба.

4 сентября форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде. Основным претендентом на Месси считался «Манчестер Сити».

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

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