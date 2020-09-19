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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

Матч КПЛ закончился потасовкой футболистов с участием главного тренера

Наставник прокомментировал инцидент.

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Матч девятого тура казахстанской премьер-лиги между «Окжетпесом» и «Каспием» завершился массовой потасовкой футболистов.

В инциденте принял участие даже главный тренер кокшетауского клуба Андрей Карпович, который высказывал свое недовольство игроку актауской команды. Что именно послужили причиной конфликта, пока неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Карпович после матча сказал следующее: «Да, к сожалению, порой обе команды слишком поддавались эмоциям. Это не идет на пользу игре. Благо, что после матча все пожали друг другу руки и забыли о том, что было на поле».

Казахстанская Премьер-Лига

Матч завершился со счетом 2:2. Причем «Каспий» весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти.

— Конечно, тяжело добиться результата, когда тебе назначают два пенальти. Я не ставлю под сомнение правомерность их назначений, для этого есть соответствующие органы. Просто констатирую факт. Но мы играли почти весь второй тайм в большинстве, и не смогли победить. Следовательно, мы скорее проиграли, чем сыграли вничью. Мы однозначно рассчитывали на большее. Но чтобы побеждать, необходимо прилагать больше усилий.

— Что скажете о судействе?
— Я предпочитаю не комментировать судейство. Думаю, результатом не могут быть довольны обе стороны, и к судейству вопросы могут возникнуть с обеих сторон. Но, полагаю, каждый должен заниматься своим делом. Повторюсь, мы сыграли так, что необходимо искать причины в себе, — резюмировал Карпович, слова которого приводит официальный сайт «Окжетпеса».

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