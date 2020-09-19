Матч КПЛ закончился потасовкой футболистов с участием главного тренера

Матч девятого тура казахстанской премьер-лиги между «Окжетпесом» и «Каспием» завершился массовой потасовкой футболистов.

В инциденте принял участие даже главный тренер кокшетауского клуба Андрей Карпович, который высказывал свое недовольство игроку актауской команды. Что именно послужили причиной конфликта, пока неизвестно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GA_NmY7IbaQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Карпович после матча сказал следующее: «Да, к сожалению, порой обе команды слишком поддавались эмоциям. Это не идет на пользу игре. Благо, что после матча все пожали друг другу руки и забыли о том, что было на поле».

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Матч завершился со счетом 2:2. Причем «Каспий» весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти.

— Конечно, тяжело добиться результата, когда тебе назначают два пенальти. Я не ставлю под сомнение правомерность их назначений, для этого есть соответствующие органы. Просто констатирую факт. Но мы играли почти весь второй тайм в большинстве, и не смогли победить. Следовательно, мы скорее проиграли, чем сыграли вничью. Мы однозначно рассчитывали на большее. Но чтобы побеждать, необходимо прилагать больше усилий.