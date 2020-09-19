Матч КПЛ закончился потасовкой футболистов с участием главного тренера
Наставник прокомментировал инцидент.
Наставник прокомментировал инцидент.
Матч девятого тура казахстанской
В инциденте принял участие даже главный тренер кокшетауского клуба Андрей Карпович, который высказывал свое недовольство игроку актауской команды. Что именно послужили причиной конфликта, пока неизвестно.
Сам Карпович после матча сказал следующее: «Да, к сожалению, порой обе команды слишком поддавались эмоциям. Это не идет на пользу игре. Благо, что после матча все пожали друг другу руки и забыли о том, что было на поле».
Матч завершился со счетом 2:2. Причем «Каспий» весь второй тайм играл в меньшинстве и забил оба гола с пенальти.
— Конечно, тяжело добиться результата, когда тебе назначают два пенальти. Я не ставлю под сомнение правомерность их назначений, для этого есть соответствующие органы. Просто констатирую факт. Но мы играли почти весь второй тайм в большинстве, и не смогли победить. Следовательно, мы скорее проиграли, чем сыграли вничью. Мы однозначно рассчитывали на большее. Но чтобы побеждать, необходимо прилагать больше усилий.
— Что скажете о судействе?
— Я предпочитаю не комментировать судейство. Думаю, результатом не могут быть довольны обе стороны, и к судейству вопросы могут возникнуть с обеих сторон. Но, полагаю, каждый должен заниматься своим делом. Повторюсь, мы сыграли так, что необходимо искать причины в себе, — резюмировал Карпович, слова которого приводит официальный сайт «Окжетпеса».