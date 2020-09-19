«Жетысу» благодаря двум пенальти обыграл «Тараз» и вышел на третье место в КПЛ

Счет в матче на 14-й минуте открыл Педро Эуженио, реализовавший пенальти. На 40-й минуте Доньет Шкодра удвоил преимущество «Жетысу», забив с 11-метрового.

Благодаря этой победе «Жетысу» набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Ордабасы», «Кайсар» и «Тобол» (все по 13) по дополнительным показателям. В активе «Тараза» осталось семь баллов, команда Владимира Никитенко продлила безвыигрышную серию до шести матчей (четырежды сыграла вничью и дважды проиграла).