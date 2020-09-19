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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер клуба КПЛ нашел объяснение массовой потасовке после матча

В игре было два пенальти.

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Главный тренер «Каспия» Срджан Благоевич прокомментировал матч девятого тура премьер-лиги с кокшетауским «Окжетпесом» (2:2), а также высказался о конфликте после игры. Его слова приводит официальный сайт актауского клуба.

Матч завершился массовой потасовкой футболистов, в которой принял участие главный тренер кокшетауского клуба Андрей Карпович, который высказывал свое недовольство игроку актауской команды.

Казахстанская Премьер-Лига

— Это был очень сложный матч, полный заряда и эмоций. Матч между двумя командами внизу таблицы, который привнес определенное давление. Команда «Окжетпеса» выглядит значительно лучше, чем это кажется в турнирной таблице. Чрезвычайно сильная команда, агрессивная, с качественными игроками.

Вчера было очень сложно играть, но, в конечном итоге, мы должны быть довольны результатом. Мы уже привыкли к проблемам, которые возникают день ото дня, и мы обязаны с ними справляться. Наши ребята показали сильный характер и в очередной раз показали всем, что с нами никому не будет легко. Неважно, кто будет соперником. Матч был, скорее, боевым, чем качественным, и нам понадобится немного больше времени на восстановление.

Я хотел бы поблагодарить наших игроков за прекрасное взаимопонимание и проявленное желание, а также за борьбу и упорство. Ситуация после матча закончилась без серьезных конфликтов и с обоюдным пониманием. Это, конечно, следствие накаленных эмоций, которые были вызваны важностью матча, — резюмировал Благоевич.

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