«Эвертон» разгромил новичка АПЛ и вышел на первое место

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 19 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На забитые мячи Грэйди Дианганы и Матеуса Перейры ливерпульцы ответили точными ударами Хамеса Родригеса, Майкла Кина и хет-триком Доминика Калверта-Льюина.

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Английская Премьер-Лига Все о турнире

Победа позволила «Эвертону» набрать шесть очков и возглавить турнирную таблицу. Новичок АПЛ Вест Бромвич потерпел второе поражение подряд и находится на последнем месте в чемпионате.