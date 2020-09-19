«Эвертон» разгромил новичка АПЛ и вышел на первое место
«Эвертон» на своем поле разгромил «Вест Бромвич» в матче второго тура Английской
«Эвертон» на своем поле разгромил «Вест Бромвич» в матче второго тура Английской
Встреча прошла в субботу, 19 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На забитые мячи Грэйди Дианганы и Матеуса Перейры ливерпульцы ответили точными ударами Хамеса Родригеса, Майкла Кина и
Победа позволила «Эвертону» набрать шесть очков и возглавить турнирную таблицу. Новичок АПЛ Вест Бромвич потерпел второе поражение подряд и находится на последнем месте в чемпионате.
В следующем туре «Эвертон» 26 сентября на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вест Бромвич» в тот же день на своем поле примет «Челси».