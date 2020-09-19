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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» разгромил новичка АПЛ и вышел на первое место

«Эвертон» на своем поле разгромил «Вест Бромвич» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 19 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На забитые мячи Грэйди Дианганы и Матеуса Перейры ливерпульцы ответили точными ударами Хамеса Родригеса, Майкла Кина и хет-триком Доминика Калверта-Льюина.

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Английская Премьер-Лига

Победа позволила «Эвертону» набрать шесть очков и возглавить турнирную таблицу. Новичок АПЛ Вест Бромвич потерпел второе поражение подряд и находится на последнем месте в чемпионате.

В следующем туре «Эвертон» 26 сентября на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вест Бромвич» в тот же день на своем поле примет «Челси».

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5:2
Первый тайм: 2:1
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