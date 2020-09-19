У Алекса Сандро мышечное повреждение. Он выбыл минимум на 15 дней. Дибала частично тренировался в группе
Хорошие новости и плохие.
Хорошие новости и плохие.
Как сообщает официальный сайт «Ювентуса», у Алекса Сандро выявлено повреждение полуперепончатой мышцы правого бедра средней степени.
Это значит, что «Ювентусу» придется обойтись без бразильца в матче против «Сампдории». Через 15 дней Сандро пройдет дополнительное обследование, которое выявит как хорошо проходит восстановление.
Пауло Дибала, в свою очередь, уже частично тренировался в общей группе.