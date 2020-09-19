«Тяжело играть, когда лучший игрок матча — судья». Форвард «Тараза» — о поражении от «Жетысу»

Нападающий «Тараза» Бауыржан Турысбек эмоционально отреагировал на судейство в матче девятого тура казахстанской премьер-лиги против «Жетысу» (0:2).

«Тяжело играть в футбол, когда лучший игрок матча — судья. Слов нет, все эмоции на одной фотке», — написал Турысбек в сториз Instagram.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Отметим, что оба гола «Жетысу» забил с пенальти. Благодаря этой победе талдыкорганский клуб набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Ордабасы», «Кайсар» и «Тобол» (все по 13) по дополнительным показателям.