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20:33 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» объявил об аренде футболиста «Реала» Бэйла

ТАСС, 19 сентября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» взял в аренду валлийского нападающего испанского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

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Источник: AFP 2020

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год. Его переход в «Реал» стал на тот момент самым дорогим трансфером в истории, мадридский клуб заплатил за него €101 млн (по данным портала Tranfermarkt).

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