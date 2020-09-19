«Тоттенхэм» объявил об аренде футболиста «Реала» Бэйла
ТАСС, 19 сентября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» взял в аренду валлийского нападающего испанского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает
ТАСС, 19 сентября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» взял в аренду валлийского нападающего испанского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год. Его переход в «Реал» стал на тот момент самым дорогим трансфером в истории, мадридский клуб заплатил за него €101 млн (по данным портала Tranfermarkt).