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19 сентября, источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 19 сентября. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Эндрос Таунсенд (7-я минута) и Уилфрид Заа (74, с пенальти, 85). У проигравших отличился Донни ван де Бек (80). Нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю не реализовал пенальти на 72-й минуте, но судья попросил перебить 11-метровый удар, поскольку вратарь МЮ Давид де Хеа вышел из линии ворот. К 11-метровой отметке подошел Заа и реализовал пенальти.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Ван де Бек появился на поле на 67-й минуте, заменив Поля Погба. Для голландца этот матч стал первым в составе «Манчестер Юнайтед».

В следующем туре «Кристал Пэлас» примет «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Брайтоном». Обе встречи пройдут 26 сентября.

Английская Премьер-Лига

В другом матче игрового дня «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич» со счетом 5:2, причем «Эвертон» с конца первого тайма играл в большинстве, а в составе команды первый гол забил колумбийский полузащитник Хамес Родригес. Еще в одной игре «Лидс» со счетом 4:3 обыграл «Фулхэм», в первом туре «Лидс» с таким же счетом проиграл действующему чемпиону Англии «Ливерпулю». Лондонский «Арсенал» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:1, первый гол в матче забил Алкесандр Ляказетт, для француза этот мяч стал 50-м за клуб.

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Манчестер Юнайтед
1:3
Первый тайм: 0:1
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