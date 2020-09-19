«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Эндрос Таунсенд (7-я минута) и Уилфрид Заа (74, с пенальти, 85). У проигравших отличился Донни ван де Бек (80). Нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю не реализовал пенальти на 72-й минуте, но судья попросил перебить 11-метровый удар, поскольку вратарь МЮ Давид де Хеа вышел из линии ворот. К 11-метровой отметке подошел Заа и реализовал пенальти.

В другом матче игрового дня «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич» со счетом 5:2, причем «Эвертон» с конца первого тайма играл в большинстве, а в составе команды первый гол забил колумбийский полузащитник Хамес Родригес. Еще в одной игре «Лидс» со счетом 4:3 обыграл «Фулхэм», в первом туре «Лидс» с таким же счетом проиграл действующему чемпиону Англии «Ливерпулю». Лондонский «Арсенал» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:1, первый гол в матче забил Алкесандр Ляказетт, для француза этот мяч стал 50-м за клуб.