АЕК Карреры с победы начал сезон в чемпионате Греции

Счёт на 68-й минуте встречи открыл нападающий АЕКа Марко Ливайя. На 75-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, однако форвард «Панетоликоса» Николас Массола не сумел реализовать 11-метровый удар. На 87-й минуте хавбек Петрос Манталос упрочил преимущество гостей в счёте.