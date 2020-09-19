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19 сентября, источник: Чемпионат.com

АЕК Карреры с победы начал сезон в чемпионате Греции

В матче 2-го тура чемпионата Греции «Панетоликос» принимал афинский АЕК. Встреча прошла на стадионе «Панетоликос» в Агринионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

Счёт на 68-й минуте встречи открыл нападающий АЕКа Марко Ливайя. На 75-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, однако форвард «Панетоликоса» Николас Массола не сумел реализовать 11-метровый удар. На 87-й минуте хавбек Петрос Манталос упрочил преимущество гостей в счёте.

В следующем туре греческой Суперлиги афинский АЕК проведёт встречу с «Ламией», а «Панетоликос» сыграет на выезде с «Олимпиакосом».

Напомним, главным тренером афинского АЕКа является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.

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