«Ливерпуль» все еще заинтересован в аренде Дембеле у «Барселоны»
«Ливерпуль» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле.
«Ливерпуль» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле.
Как пишет Diario Sport, в 23-летнем французе заинтересован лично главный тренер Юрген Клопп.
«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле на сезон. Мерсисайдский клуб отправил запрос в «Барсу».
«Ливерпуль» готов платить зарплату игроку и перечислить каталонцам небольшую сумму за аренду.
«Барселона» пока не ответила на запрос, но предполагалось, что клуб не позволит Дембеле уйти в аренду.