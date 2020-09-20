Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Парма
Наполи
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Сочи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Кротоне
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:00
Уэска
Кадис
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Тамбов
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Зарубежный
19.09
Ренн
Монако
21
Футбол. Зарубежный
19.09
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
19.09
Сельта
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
19.09
Верона
Рома
00
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
10:54 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» все еще заинтересован в аренде Дембеле у «Барселоны»

«Ливерпуль» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле.

Наверх
Источник: AP 2020

Как пишет Diario Sport, в 23-летнем французе заинтересован лично главный тренер Юрген Клопп.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ливерпуль (Ливерпуль)

«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле на сезон. Мерсисайдский клуб отправил запрос в «Барсу».

Барселона (Барселона)

«Ливерпуль» готов платить зарплату игроку и перечислить каталонцам небольшую сумму за аренду.

«Барселона» пока не ответила на запрос, но предполагалось, что клуб не позволит Дембеле уйти в аренду.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Программа 8 тура РПЛ продолжится в воскресенье четырьмя матчами
35 спасений Худобина остановили «Тампу» в 1-м матче финала КС
Геннадий Орлов оценил спорный гол Дзюбы в матче против «Урала»
Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою UFC Fight Night 178
Восемь футболистов скончались при падении автобуса в реку в Гане
Казахстанский боец бросил вызов обидчику Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь