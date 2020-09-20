«Ренн» вырвал победу у «Монако» и поднялся на первое место в чемпионате
«Ренн» одержал победу над «Монако» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции.
«Ренн» одержал победу над «Монако» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции.
За монегасков на 28-й минуте встречи отличился форвард Виссам Бен Йеддер. У «Ренна» забили хавбек Стивен Н’Зонзи (81-я минута) и защитник Адриен Трюффер (90+2-я минута).
Российский хавбек Александр Головин пропускал игру
«Монако» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» — первая строчка и 10 баллов.