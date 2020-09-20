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00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ренн» вырвал победу у «Монако» и поднялся на первое место в чемпионате

«Ренн» одержал победу над «Монако» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2020

За монегасков на 28-й минуте встречи отличился форвард Виссам Бен Йеддер. У «Ренна» забили хавбек Стивен Н’Зонзи (81-я минута) и защитник Адриен Трюффер (90+2-я минута).

Российский хавбек Александр Головин пропускал игру из-за мышечного повреждения.

«Монако» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» — первая строчка и 10 баллов.

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2:1
Первый тайм: 0:1
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