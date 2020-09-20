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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Валенсия» в отсутствие футболиста сборной России Дениса Черышева уступила на выезде «Сельте» в матче второго тура чемпионата Испании нового сезона.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Яго Аспас (13-я и 57-я минуты), у гостей отличился Макси Гомес (46).

Черышев не вошел в заявку «Валенсии» на матч против «Сельты». Без него «летучие мыши» потерпели первое поражение в текущем чемпионате, «Сельта» одержала первую победу в турнире.

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Сельта
2:1
Первый тайм: 1:0
Валенсия
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