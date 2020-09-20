«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Яго Аспас (13-я и 57-я минуты), у гостей отличился Макси Гомес (46).

Черышев не вошел в заявку «Валенсии» на матч против «Сельты». Без него «летучие мыши» потерпели первое поражение в текущем чемпионате, «Сельта» одержала первую победу в турнире.