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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы обыграли «Городею» в матче чемпионата Беларуси по футболу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили «Городею» со счетом 3:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Голевой дубль в этой встрече оформил Кирилл Премудров, еще один мяч у победителей забил Юрий Габовда. В составе проигравших отличился Дмитрий Игнатенко.

Главные фавориты нынешнего первенства свои встречи 24-го тура проведут сегодня. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у «Слуцка», а солигорский «Шахтер» в Мозыре будет соперничать с местной «Славией». Еще в одном сегодняшнем матче «Ислочь» встретится с минским «Динамо».

Белорусская Высшая Лига

Результаты остальных игр: «Смолевичи» — «Рух» (Брест) — 0:6, «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:1, «Неман» (Гродно) — «Минск» — 2:0.

Турнирное положение: БАТЭ — 46 очков (23 матча), «Шахтер» — 46 (23), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (24), «Ислочь» — 38 (23), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (22), «Витебск» — 31 (24), «Минск» — 25 (22), «Славия» — 24 (21), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (22).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), в активе которого 13 забитых мячей, на два гола меньше у Максима Скавыша (БАТЭ).

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