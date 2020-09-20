Гол-красавец не позволил «Астане» выиграть матч у «Шахтера»

Источник: Reuters

«Астана» не смогла обыграть «Шахтер» в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:1. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Футболисты «Астаны» вышли вперед на 62-й минуте, гол на свой счет записал Пиерос Сотириу. Карагандинцы отыгрались на 71-й после красивого удара в исполнении Айдоса Таттыбаева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8-Yy4AQes3k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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