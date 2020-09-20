Гол-красавец не позволил «Астане» выиграть матч у «Шахтера»
«Кайрат» опережает чемпиона на шесть баллов.
«Кайрат» опережает чемпиона на шесть баллов.
«Астана» не смогла обыграть «Шахтер» в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:1. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Футболисты «Астаны» вышли вперед на 62-й минуте, гол на свой счет записал Пиерос Сотириу. Карагандинцы отыгрались на 71-й после красивого удара в исполнении Айдоса Таттыбаева.
Таким образом, «Астана» набрала 15 очков в восьми играх и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. «Шахтер» с 12-ю баллами идет седьмым. Лидирует «Кайрат», который опережает «Астану» на шесть очков. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.