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08:58 (мск), источник: Газета.Ру

Защитник «Барселоны» Семеду близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду близок к переходу в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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По информации источника, клубы договорились об условиях трансфера. Отмечается, что в скором времени английский клуб согласует контракт с самим футболистом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона (Барселона)

Семеду перешел в «Барселону» в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Семеду получит новый пятилетний контракт.

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