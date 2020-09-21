Защитник «Барселоны» Семеду близок к переходу в «Вулверхэмптон»

По информации источника, клубы договорились об условиях трансфера. Отмечается, что в скором времени английский клуб согласует контракт с самим футболистом.

Семеду перешел в «Барселону» в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч.