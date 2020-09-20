ПСЖ вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Деле Алли
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Французский «Пари-Сен-Жермен» проявляет интерес к футболисту лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли, сообщает The Telegraph.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Французский «Пари-Сен-Жермен» проявляет интерес к футболисту лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли, сообщает The Telegraph.
По информации издания, «ПСЖ» начал переговоры о трансфере 24-летнего полузащитника. Отмечается, что парижский клуб надеется завершить переход футболиста сборной Англии до заключительного дня трансферного окна.
Как сообщает агентство Франс Пресс, будущее Алли в «Тоттенхэме» находится под вопросом: хавбек не был включен в заявку команды на воскресный матч второго тура английской
По словам главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, нет никаких гарантий, что Алли вернется в команду в ближайшее время. Португальский специалист отметил, что у него «слишком много игроков на нескольких позициях, и некоторые из них расплачиваются за это».
Алли в минувшем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, забил девять мячей. Действующий контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.