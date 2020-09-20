ПСЖ вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Деле Алли

Источник: AP 2020

По информации издания, «ПСЖ» начал переговоры о трансфере 24-летнего полузащитника. Отмечается, что парижский клуб надеется завершить переход футболиста сборной Англии до заключительного дня трансферного окна.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2bee94597437357e876" data-vnd="d2bee94597437357e876" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2bee94597437357e876" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает агентство Франс Пресс, будущее Алли в «Тоттенхэме» находится под вопросом: хавбек не был включен в заявку команды на воскресный матч второго тура английской премьер-лиги с «Саутгемптоном», а в четверг Алли пропустил матч квалификации Лиги Европы с пловдивским «Локомотивом».

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По словам главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, нет никаких гарантий, что Алли вернется в команду в ближайшее время. Португальский специалист отметил, что у него «слишком много игроков на нескольких позициях, и некоторые из них расплачиваются за это».

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