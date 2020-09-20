«Я очень зол». Пол Эшуорт — о ничьей «Астаны» с «Шахтером»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт прокомментировал клубной пресс-службе ничью с «Шахтером» в рамках девятого тура премьер-лиги.

Нам было тяжело психологически после матча Лиги Европы, плюс мы имели всего два дня на восстановление. У «Шахтера» же было больше времени на подготовку. Поэтому мы провели ротацию, дали сыграть другим футболистам. Я очень зол, что мы контролировали игру, вели 1:0, но пропустили гол, тем самым усложнив себе ситуацию. Мы должны доводить подобные матчи до победы, будем работать над этим. У нас был момент, чтобы забить еще, но такие моменты нужно реализовывать, мы не смогли это сделать.

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— Сегодня вне протокола остались три человека — Рукавина, Шомко и Томасов. На сколько серьезные у них повреждения?

Ситуацию с Рукавиной вы знаете, Шомко и Томасов получили травмы в последней игре против «Будучности». Димы не будет 7−10 дней, Марин выбыл на срок примерно неделю. Томасов хорошо вышел в последней игре, уверен, что сегодня он бы нам точно помог.

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— Следующий матч у команды уже через три дня. Успеет ли команда восстановиться к матчу против «Кайсара»?

Мы сможем ответить на этот вопрос лишь после матча. Мы находимся в одинаковой ситуацией с «Кайсаром», они также играли еврокубки в четверг, и сегодня им предстоит очень тяжелый матч. В прошлом году было также, мы сыграли в еврокубках, после чего через три дня чемпионат. Это очень сложно, но мы должны давать результат.