«Я очень зол». Пол Эшуорт — о ничьей «Астаны» с «Шахтером»
Чемпион Казахстана мог выиграть.
Чемпион Казахстана мог выиграть.
Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт прокомментировал клубной
Нам было тяжело психологически после матча Лиги Европы, плюс мы имели всего два дня на восстановление. У «Шахтера» же было больше времени на подготовку. Поэтому мы провели ротацию, дали сыграть другим футболистам. Я очень зол, что мы контролировали игру, вели 1:0, но пропустили гол, тем самым усложнив себе ситуацию. Мы должны доводить подобные матчи до победы, будем работать над этим. У нас был момент, чтобы забить еще, но такие моменты нужно реализовывать, мы не смогли это сделать.
— Сегодня вне протокола остались три человека — Рукавина, Шомко и Томасов. На сколько серьезные у них повреждения?
Ситуацию с Рукавиной вы знаете, Шомко и Томасов получили травмы в последней игре против «Будучности». Димы не будет 7−10 дней, Марин выбыл на срок примерно неделю. Томасов хорошо вышел в последней игре, уверен, что сегодня он бы нам точно помог.
— Следующий матч у команды уже через три дня. Успеет ли команда восстановиться к матчу против «Кайсара»?
Мы сможем ответить на этот вопрос лишь после матча. Мы находимся в одинаковой ситуацией с «Кайсаром», они также играли еврокубки в четверг, и сегодня им предстоит очень тяжелый матч. В прошлом году было также, мы сыграли в еврокубках, после чего через три дня чемпионат. Это очень сложно, но мы должны давать результат.
Напомним, «Астана» сыграла вничью с «Шахтером» со счетом 1:1. Она занимает второе место в турнирной таблице КПЛ-2020, но отстает от «Кайрата» на шесть очков.