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15:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Я очень зол». Пол Эшуорт — о ничьей «Астаны» с «Шахтером»

Чемпион Казахстана мог выиграть.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт прокомментировал клубной пресс-службе ничью с «Шахтером» в рамках девятого тура премьер-лиги.

Нам было тяжело психологически после матча Лиги Европы, плюс мы имели всего два дня на восстановление. У «Шахтера» же было больше времени на подготовку. Поэтому мы провели ротацию, дали сыграть другим футболистам. Я очень зол, что мы контролировали игру, вели 1:0, но пропустили гол, тем самым усложнив себе ситуацию. Мы должны доводить подобные матчи до победы, будем работать над этим. У нас был момент, чтобы забить еще, но такие моменты нужно реализовывать, мы не смогли это сделать.

Астана (Нур-Султан)

— Сегодня вне протокола остались три человека — Рукавина, Шомко и Томасов. На сколько серьезные у них повреждения?

Ситуацию с Рукавиной вы знаете, Шомко и Томасов получили травмы в последней игре против «Будучности». Димы не будет 7−10 дней, Марин выбыл на срок примерно неделю. Томасов хорошо вышел в последней игре, уверен, что сегодня он бы нам точно помог.

Казахстанская Премьер-Лига

— Следующий матч у команды уже через три дня. Успеет ли команда восстановиться к матчу против «Кайсара»?

Мы сможем ответить на этот вопрос лишь после матча. Мы находимся в одинаковой ситуацией с «Кайсаром», они также играли еврокубки в четверг, и сегодня им предстоит очень тяжелый матч. В прошлом году было также, мы сыграли в еврокубках, после чего через три дня чемпионат. Это очень сложно, но мы должны давать результат.

Напомним, «Астана» сыграла вничью с «Шахтером» со счетом 1:1. Она занимает второе место в турнирной таблице КПЛ-2020, но отстает от «Кайрата» на шесть очков.

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