«Наполи» победил «Парму» в матче первого тура чемпионата Италии
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Пармой» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Пармой» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
Воскресная встреча в Парме завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс (63-я минута) и Лоренцо Инсинье (77).
«Наполи» в следующем туре 27 сентября примет «Дженоа», «Парма» на следующий день сыграет в гостях с «Болоньей».