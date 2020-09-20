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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» победил «Парму» в матче первого тура чемпионата Италии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Пармой» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Воскресная встреча в Парме завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс (63-я минута) и Лоренцо Инсинье (77).

«Наполи» в следующем туре 27 сентября примет «Дженоа», «Парма» на следующий день сыграет в гостях с «Болоньей».

Парма
0:2
Первый тайм: 0:0
Наполи
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