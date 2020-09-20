«Наполи» победил «Парму» в матче первого тура чемпионата Италии

Воскресная встреча в Парме завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс (63-я минута) и Лоренцо Инсинье (77).

«Наполи» в следующем туре 27 сентября примет «Дженоа», «Парма» на следующий день сыграет в гостях с «Болоньей».