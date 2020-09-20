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16:27 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» одержали шестую победу подряд в чемпионате Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» победили минское «Динамо» со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Счет в этой встрече был открыт уже на 3-й минуте, когда точный удар нанес опытный форвард «Ислочи» Николай Януш. Пропустив мяч, динамовцы заиграли активнее, и на 62-й минуте Доминик Динга сравнял результат. Через 25 минут гвинейский форвард «Ислочи» Момо Янсане ударом с линии штрафной площади забил победный мяч. Это шестая подряд виктория «Ислочи» в нынешнем первенстве.

Белорусская Высшая Лига

Также сегодня борисовский БАТЭ сыграет в гостях у «Слуцка», а солигорский «Шахтер» в Мозыре будет соперничать с местной «Славией».

Результаты остальных игр 24-го тура: «Смолевичи» — «Рух» (Брест) — 0:6, «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:1, «Неман» (Гродно) — «Минск» — 2:0, «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:3.

Динамо (Минск)

Турнирное положение: БАТЭ — 46 очков (23 матча), «Шахтер» — 46 (23), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (24), «Ислочь» — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Минск» — 25 (22), «Славия» — 24 (21), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (22).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляет Джасурбек Яхшибоев из «Шахтера», забивший 13 мячей, на два гола меньше в активе Максима Скавыша из БАТЭ.

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