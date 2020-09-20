«Тоттенхэм» выиграл первый матч в сезоне АПЛ благодаря покеру корейца

Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей покером отметился корейский форвард Сон Хын Мин, еще один гол на счету Харри Кейна. У хозяев дубль на свой счет записал Дэнни Ингс.

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Английская Премьер-Лига Все о турнире

Победа стала для «Тоттенхэма» первой в сезоне, позволила команде набрать три очка и выйти на пятое место в чемпионате. «Саугтемптон» потерпел второе поражение подряд и находится на 18-й позиции.