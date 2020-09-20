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16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» выиграл первый матч в сезоне АПЛ благодаря покеру корейца

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей покером отметился корейский форвард Сон Хын Мин, еще один гол на счету Харри Кейна. У хозяев дубль на свой счет записал Дэнни Ингс.

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Английская Премьер-Лига

Победа стала для «Тоттенхэма» первой в сезоне, позволила команде набрать три очка и выйти на пятое место в чемпионате. «Саугтемптон» потерпел второе поражение подряд и находится на 18-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 27 сентября на своем поле примет «Ньюкасл». «Саутгемптон» днем раньше на выезде сыграет с «Бернли».

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Саутгемптон
2:5
Первый тайм: 1:1
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