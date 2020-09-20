ПСЖ разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Пари-Сен-Жермен» с крупным счетом обыграл «Ниццу» в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Пари-Сен-Жермен» с крупным счетом обыграл «Ниццу» в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ницце завершилась со счетом 3:0. Голы забили Килиан Мбаппе (38-я минута, с пенальти), Анхель Ди Мария (45+1) и Маркиньос (66).
В следующем туре «ПСЖ» сыграет 27 сентября в гостях с «Реймсом», «Ницца» в тот же день проведет выездную встречу с «Бордо».