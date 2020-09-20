ПСЖ разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

Встреча в Ницце завершилась со счетом 3:0. Голы забили Килиан Мбаппе (38-я минута, с пенальти), Анхель Ди Мария (45+1) и Маркиньос (66).

В следующем туре «ПСЖ» сыграет 27 сентября в гостях с «Реймсом», «Ницца» в тот же день проведет выездную встречу с «Бордо».